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Ждем аниме? Манга «Король шаманов: Суперзвезда» вернется 24 августа после дес...

Ждем аниме? Манга «Король шаманов: Суперзвезда» вернется 24 августа после дес...

Ждем аниме? Манга «Король шаманов: Суперзвезда» вернется 24 августа после десяти месяцев хиатусаKodansha объявила о возвращении манги Такеи Хироюки «Король шаманов: Суперзвезда» — новая глава после десятимесячного перерыва появится в сервисе Magazine Pocket 24 августа.

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