Генерал СБУ: Мы должны гадить под двери русским везде – особенно в Антарктиде!

Украина учится «работать геополитически» и «сдерживает тысячный контингент» русских в Мали. Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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