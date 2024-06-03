Пользуюсь ими сама: хитрости от врача, как сделать летнюю уборку и не навредить здоровью

Когда пришло время для уборки или просто захотелось отмыть стекла, рамы и откосы, где скопилась грязь, чтоб в доме стало ярче и светлее, стоит распахнуть окна, впустить ароматный теплый летний воздух и, вздохнув, браться за ведро и тряпку.