Спад запасов в США привел к росту цен на нефть Татьяна АрестоваВ ходе торгов 16 января цены на нефть продолжили рост вторую сессию подряд.
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