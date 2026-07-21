Британия затаилась: седьмой танкер с нефтью под флагом РФ беспрепятственно пересек Ла-Манш

"...французские «санкции» стали платой за проход Европы. Пока не критичной..." Да какой бы то ни было! Пиратство есть пиратство. Долго мы еще будем утираться осле плевков? Да еще и платить за это?

Юрий Николаев

Прошел седьмой танкер мимо англичанки? Значит эта мразота опять задумала какую то гадость. Ведь если англичанка не нагадит, она же кушать не может! Вот такая это ПАДАЛЬ! И когда только мы долбанём по ним?