Седьмой подсанкционный танкер с российской нефтью и под российским флагом прошел Ла-Манш после захвата судна британцами Smyrtos более месяца назад.
Британия затаилась: седьмой танкер с нефтью под флагом РФ беспрепятственно пересек Ла-Манш
Комментарии
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Karmadon
"...французские «санкции» стали платой за проход Европы. Пока не критичной..." Да какой бы то ни было! Пиратство есть пиратство. Долго мы еще будем утираться осле плевков? Да еще и платить за это?
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2 м.
Игорь Максаков
Вся европейская шелупонь иди наХ!
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2 м.
Юрий Николаев
Прошел седьмой танкер мимо англичанки? Значит эта мразота опять задумала какую то гадость. Ведь если англичанка не нагадит, она же кушать не может! Вот такая это ПАДАЛЬ! И когда только мы долбанём по ним?
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2 м.
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