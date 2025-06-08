В МВД посоветовали притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками

В МВД России посоветовали во время разговора с мошенниками притвориться неподходящей жертвой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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