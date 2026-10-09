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На фоне атаки на ЦОД «Яндекса» в рунете произошел сбой у провайдера защиты инфраструктуры от DDoS-атак Curator

На фоне атаки на ЦОД «Яндекса» в рунете произошел сбой у провайдера защиты инфраструктуры от DDoS-атак Curator

Работа сети была полностью восстановлена 8 октября в инфраструктуре компании Curator, специализирующейся на защите от DDoS-атак, произошёл сбой, затронувший сайты крупных российских СМИ, о чем пишет «Коммерсантъ».

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