На фоне атаки на ЦОД «Яндекса» в рунете произошел сбой у провайдера защиты инфраструктуры от DDoS-атак Curator

Работа сети была полностью восстановлена 8 октября в инфраструктуре компании Curator, специализирующейся на защите от DDoS-атак, произошёл сбой, затронувший сайты крупных российских СМИ, о чем пишет «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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