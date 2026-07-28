Зеленский и Нетаньяху встретились с Трампом в один день

В Вашингтоне прошли переговоры между Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Тот, как сообщили американские и израильские издания, привез в Вашингтон новые разведданные о ядерной программе Тегерана.
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