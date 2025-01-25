Десять вагонов пошли под откос: На Украине нарушена поставка грузов ВСУ, в МО подвели итоги Юлия СоколоваВ Ровненской области Украины произошёл инцидент, который поставил под угрозу логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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