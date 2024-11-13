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Царьград

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Борис Джонсон: UK может послать войска на Украину, если Трамп урежет помощь

Борис Джонсон: UK может послать войска на Украину, если Трамп урежет помощь

Великобритания может отправить свои войска на Украину, если США перестанут финансировать киевские власти.

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