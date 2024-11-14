Под Волгоградом был поврежден газопровод

В Фроловском районе Волгоградской области произошли механические повреждения газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью «Газпром трансгаз Волгоград» Андрея Шефатова.
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