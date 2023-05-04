5колесо

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега Васнецов
    Притащили нам такой в контору. Хрень, никогда они не заменят нам европейцев. Сборка как будто гаражная, да даже в гар...КАМАЗ расширяет л...
  • Ингерман Ланская
    не правильная статистика - считать надо не от количества населения , а от количества машин на дорогах. в совдепии, на...Безопасные и каче...
  • Олег
    Эти компасы такая рухлядь китайская получилась. Не знаю че все так ринулись сотрудничать с ними, у них машины всегда ...КАМАЗ расширяет л...

Новинки эндуро и квадриков Sharmax в деле

Новинки эндуро и квадриков Sharmax в деле

Делимся первыми впечатлениями о мотоциклах и квадриках и комментариями профессиональных спортсменов. А более подробный обзор техники Sharmax, которую удалось опробовать на мероприятии, читайте в ближайших печатных номерах журнала "5 колесо".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх