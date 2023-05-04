Новинки эндуро и квадриков Sharmax в деле

Делимся первыми впечатлениями о мотоциклах и квадриках и комментариями профессиональных спортсменов. А более подробный обзор техники Sharmax, которую удалось опробовать на мероприятии, читайте в ближайших печатных номерах журнала "5 колесо".
Делимся первыми впечатлениями о мотоциклах и квадриках и комментариями профессиональных спортсменов. А более подробный обзор техники Sharmax, которую удалось опробовать на мероприятии, читайте в ближайших печатных номерах журнала "5 колесо".
Свежие комментарии