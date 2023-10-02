На Сущёвском Валу демонтируют пожарный балкон

Первый заместитель главы управы Константин Абрагимов вместе с главой муниципального округа Екатериной Игнатовой провел мониторинг территории района, в рамках которого было принято решение запланировать на 2024 год демонтаж пожарного балкона по адресу: Сущевский Вал, дом 3/5а.
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