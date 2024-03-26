Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Елена Смирнова
    для них смерть лучший подарок! что такое смерть? миг и тебя нет!«Это я»: силовики...
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Сенсационное выступление в Бундестаге против войны с Россией – партия Шольца в бешенстве

Сенсационное выступление в Бундестаге против войны с Россией – партия Шольца в бешенстве

Политнавигатор Немецкая армия находится в упадке – в Бундесвере нет ни одной боеспособной бригады, но «ястребы» продолжают снабжать оружием и техникой Украину.

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