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WP: Зеленский и Нетаньяху поругались на похоронах Грэма в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поругались на похоронах американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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