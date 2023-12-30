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Sky News: по итогам года Зеленский оказался в тупике

Sky News: по итогам года Зеленский оказался в тупике

Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл заявил в статье для Sky News, что по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, поскольку украинская армия потерпела крах на поле боя, а западная поддержка иссякает.

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