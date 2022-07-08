В Уругвае приостановили вакцинацию от COVID-19 детей до 13 лет

Решение приостановить вакцинацию против от COVID-19 детей в возрасте до 13 лет до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия, вынес судья Суда по административным делам в Уругвае Алехандро Рекари, сообщила 7 июля газета El Observador.
Решение приостановить вакцинацию против от COVID-19 детей в возрасте до 13 лет до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия, вынес судья Суда по административным делам в Уругвае Алехандро Рекари, сообщила 7 июля газета El Observador.
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