Травля может привести к последствиям, выходящим далеко за пределы психики одного человека. Отчаяние, с которым сталкиваются жертвы буллинга, порой выливается в акты насилия, попытки отомстить обидчикам и всему миру.
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