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Как узнать о буллинге и помочь пережившему травлю ребенку — советы психологов

Как узнать о буллинге и помочь пережившему травлю ребенку — советы психологов

Травля может привести к последствиям, выходящим далеко за пределы психики одного человека. Отчаяние, с которым сталкиваются жертвы буллинга, порой выливается в акты насилия, попытки отомстить обидчикам и всему миру.

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