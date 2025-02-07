Задержанным женщинам, агентам спецслужб Украины, грозит до 30 лет тюрьмы

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила о задержании четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.
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