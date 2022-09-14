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Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS

Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS

Издание «Business Insider» опубликовало материал Michael Peck «HIMARS rockets have been a 'game changer' in Ukraine, and the US Army is now looking for ways to build up to 500 more» («Ракеты HIMARS «изменили правила игры» на Украине, и теперь армия США рассматривает возможность изготовить еще до 500 систем»), в котором говорится, что армия США выпустила запрос информации на производство в течении пяти лет с 2024 по 2028 финансовые годы ежегодно от 24 до 96 боевых машин реактивной системы залпового огня М142 HIMARS (суммарно до 480 единиц).

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