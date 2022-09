Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS

Издание «Business Insider» опубликовало материал Michael Peck «HIMARS rockets have been a 'game changer' in Ukraine, and the US Army is now looking for ways to build up to 500 more» («Ракеты HIMARS «изменили правила игры» на Украине, и теперь армия США рассматривает возможность изготовить еще до 500 систем»), в котором говорится, что армия США выпустила запрос информации на производство в течении пяти лет с 2024 по 2028 финансовые годы ежегодно от 24 до 96 боевых машин реактивной системы залпового огня М142 HIMARS (суммарно до 480 единиц).