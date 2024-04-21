ПРОСТО О СЛОЖНОМ Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.
Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл
Комментарии
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А Кудасов
С нашими сегодняшними образованием, медициной, органами правопорядка, судебной системой и другим, а так же запущенными в страну самыми беззаконными способами огромного числа мигрантов не признающих законы страны пребывания и творящих почти безнаказанно полный беспредел, с постоянным ростом цен и падением курса рубля, не улучшающимся заметно уровня благосостояния чего хорошего для народа можно ожидать.
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