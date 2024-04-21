Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тимохин
    это сейчас страшные сны из всех уголков планеты, безумие охватило всё человечество🖤«Или с нами, или ...
  • N N
    Мразь!Страх и ни грамма...
  • Валерий Вавилов
    Воно оно как Петрович- Моисей 40 лет водил по пустыне пейсатых пока товарищ Сталин не воткнул спичку в карту мира. А ...Израилю лучше зат...

Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
С нашими сегодняшними образованием, медициной, органами правопорядка, судебной системой и другим, а так же запущенными в страну самыми беззаконными способами огромного числа мигрантов не признающих законы страны пребывания и творящих почти безнаказанно полный беспредел, с постоянным ростом цен и падением курса рубля, не улучшающимся заметно уровня благосостояния чего хорошего для народа можно ожидать.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх