Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

А Кудасов

С нашими сегодняшними образованием, медициной, органами правопорядка, судебной системой и другим, а так же запущенными в страну самыми беззаконными способами огромного числа мигрантов не признающих законы страны пребывания и творящих почти безнаказанно полный беспредел, с постоянным ростом цен и падением курса рубля, не улучшающимся заметно уровня благосостояния чего хорошего для народа можно ожидать.