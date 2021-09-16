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В Калужской области установлен подозреваемый в хищении денежных средств с банковской карты, принадлежащей жительнице соседнего региона

В Калужской области установлен подозреваемый в хищении денежных средств с банковской карты, принадлежащей жительнице соседнего региона

По версии следствия, жительница Московской области разместила на популярном сайте купли-продажи объявление о продаже детских вещей.

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