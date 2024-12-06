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«Домклик» оценил, как изменился спрос на жилье во втором полугодии

«Домклик» оценил, как изменился спрос на жилье во втором полугодии

На фоне изменений в ипотечных госпрограммах выросла доля вторичного рынка Во втором полугодии 2024 года спрос на новостройки и ИЖС существенно снизился, тогда как доля вторичного жилья в ипотечных выдачах Сбербанка увеличилась более чем вдвое.

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