«Домклик» оценил, как изменился спрос на жилье во втором полугодии

На фоне изменений в ипотечных госпрограммах выросла доля вторичного рынка Во втором полугодии 2024 года спрос на новостройки и ИЖС существенно снизился, тогда как доля вторичного жилья в ипотечных выдачах Сбербанка увеличилась более чем вдвое.