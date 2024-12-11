НАТО обвинили в вербовке россиян

НАТО предлагает лояльным россиянам гранты в размере 25 тыс. евро, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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