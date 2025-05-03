В Ереване привели в порядок территорию захоронения советских воинов

Территорию мемориального комплекса, где похоронены участники Великой Отечественной войны на центральном кладбище «Тохмах» в Ереване привели в порядок сотрудники российских организаций, 3 мая сообщает пресс-служба Дома Москвы.
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