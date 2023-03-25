Вирусолог Чепурнов оценил перспективы вспышки сибирской язвы в России

Болезнь редко передаётся от человека к человеку, но сами по себе бактерии очень живучи.Вирусолог Александр Чепурнов из Новосибирска рассказал о том, грозит ли России вспышка сибирской язвы, и в чём вообще заключается опасность этого заболевания.