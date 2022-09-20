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"Торпедо" по буллитам выиграло "Витязь" в Чемпионате КХЛ

"Торпедо" по буллитам выиграло "Витязь" в Чемпионате КХЛ

"Торпедо" одержало победу над командой "Витязь" в КХЛ. Итоговый счёт матча - 2:1. Первый период закончился без голов, а во втором автозаводцев ждала череда удалений и первый гол матча: шайбу забил Игорь Ларионов-младший с передачи Дениса Яна.

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