"Торпедо" по буллитам выиграло "Витязь" в Чемпионате КХЛ

"Торпедо" одержало победу над командой "Витязь" в КХЛ. Итоговый счёт матча - 2:1. Первый период закончился без голов, а во втором автозаводцев ждала череда удалений и первый гол матча: шайбу забил Игорь Ларионов-младший с передачи Дениса Яна.