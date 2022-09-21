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МВД опровергло сообщения, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы

МВД опровергло сообщения, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы

Министерство внутренних дел РФ опровергло данные, распространяемые в соцсетях, об «указе», в соответствии с которым полицейские якобы должны останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов».

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