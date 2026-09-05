Джейн Эйр в XXI веке: вечная классика сегодня

Возможно ли представить Джейн Эйр, эту викторианскую сироту с несгибаемым внутренним стержнем, не в стенах Торнфилда, а посреди бесконечных уведомлений и открытых вкладок?Возможно ли представить Джейн Эйр, эту викторианскую сироту с несгибаемым внутренним стержнем, не в стенах Торнфилда, а посреди бесконечных уведомлений и открытых вкладок? Возможно ли представить Джейн Эйр, эту викторианскую сироту с несгибаемым внутренним стержнем, не в стенах Торнфилда, а в бесконечном потоке уведомлений, открытых вкладок браузера и видеозвонков? Её диалоги с Рочестером, полные словесных дуэлей, в наше время происходили бы не в гостиной с камином, а, возможно, в мессенджере.