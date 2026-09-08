Роструд и ФНПР укрепили сотрудничество против нелегальной занятости

Профсоюзы России и Роструд активизируют усилия по легализации занятости и расследованию несчастных случаев на производстве.
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