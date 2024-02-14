Путин разрешил региональным властям ограничивать работу «наливаек»

Президент РФ Владимир Путин подписан закон, наделяющий региональные власти России полномочиями запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках».
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