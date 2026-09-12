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Царьград

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Казахстан увеличит срок поиска работы до 13 дней с октября 2026 года

Казахстан увеличит срок поиска работы до 13 дней с октября 2026 года

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана анонсировало запуск с 1 октября 2026 года пилотного проекта по совершенствованию механизмов сопровождения граждан, находящихся в поиске работы.

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