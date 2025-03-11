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В некоторых источниках встречаются сведения, что дроны, атаковавшие Москву и область, были начинены поражающими элементами.

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