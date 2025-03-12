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Крымская газета

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Аксёнов: быстрое и мирное решение крымского вопроса стало историческим событием, уникальным по своей скорости и отсутствию жертв

Аксёнов: быстрое и мирное решение крымского вопроса стало историческим событием, уникальным по своей скорости и отсутствию жертв

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет» рассказал о событиях 2014 года, подчеркнув, что оперативное принятие решений и поддержка Президента России Владимира Путина позволили избежать кровопролития в регионе.

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АЛЕКСАНДР Крымский
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АЛЕКСАНДР Крымский
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АЛЕКСАНДР Крымский
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