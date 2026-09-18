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Pentagon issues new guidance for mandatory testosterone screening

The Pentagon Thursday issued new guidance for mandatory testosterone deficiency screening for men over 30 serving on active duty or in the reserves.

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