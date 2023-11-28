Компания экс-менеджеров Сбербанка купит активы Caterpillar с разрешения Путина

Президент России Владимир Путин одобрил продажу российских активов Caterpillar (производитель строительной и специальной техники из США) — завода в Ленинградской области и лизинговой компании — структуре, принадлежащей экс-менеджерам Сбербанка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)