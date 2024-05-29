В Коми нашли мертвыми рыбаков, плывших на лодке по реке

Несколько рыбаков, которые плыли на лодке по реке Печора в Коми, найдены мертвыми. Как отметила 28 мая пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, поиски судна и еще одного рыбака продолжаются.
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