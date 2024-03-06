Во Владимире учеников школы №26 из-за капремонта отправят на 6 месяцев заниматься в ДДЮТ

Во владимирской школе №26 начнут капремонт за два месяца до каникул и продолжат его после них.Во Владимире учеников школы №26 на время капремонта отправят заниматься в Дворец детского (юношеского) творчества.
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