Названы цифры потерь противника при его оказавшейся провальной контратаке на Дзержинск (Торецк) Украинская контратака в Дзержинске (Торецке) близка к окончательному провалу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Названы цифры потерь противника при его оказавшейся провальной контратаке на Дзержинск (Торецк) Украинская контратака в Дзержинске (Торецке) близка к окончательному провалу.
Свежие комментарии