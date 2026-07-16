Искусство
ГлавнаяЖивописьАкварельОбнаженная натураФильмы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Искусство

72 071 подписчик

От Феллини до Остапа Бендера. «Ленком Марка Захарова» подвел итоги сезона

Закроется 99-ый театральный сезон 17 июля комедией о стремлении к счастью «Tout payé, или Всё оплачено» с Андреем Соколовым и Анной Большовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии