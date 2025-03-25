Когда нужно блокировать дифференциал, а когда это делать не стоит?

Дифференциал появился на автомобилях с двумя ведущими колесами с незапамятных времен. Те, кто в детстве любил катать игрушечные машинки по полу, замечали, что простенькая игрушка хорошо едет по прямой, но начинает как-то дергаться на поворотах.
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