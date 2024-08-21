Центр назначения мер соцподдержки открылся в Иркутской области

В Иркутской области начал свою работу Центр организации мер социальной поддержки. На церемонии открытия присутствовали министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, заместитель министра Светлана Иевлева, а также директора управлений социальной защиты и социального обслуживания.
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