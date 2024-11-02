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Бербок, что с лицом? Страны глобального Юга соревнуются в унижении лидеров Запада

Бербок, что с лицом? Страны глобального Юга соревнуются в унижении лидеров Запада

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Комментарии
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Елена Шарапова
в интернете
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1 д.
фарид сабиров
Дура дурой с психическим амбицилом.
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19 час.
Игорь Кузнецов
Интересный вопрос: - Почему в странах Европы пост министра обороны отдают женщинам? Женщина-министр обороны может ничего не смыслить в самой обороне страны. Для этого у нее существуют помощники и специалисты. При этом делает жёсткие политические заявления. Дождёмся и в США будет такое, тогда и начнётся &quot;настоящий бунт против мирового гегемона на его собственных &quot;задворках&quot;.
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19 час.

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