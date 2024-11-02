Бербок, что с лицом? Страны глобального Юга соревнуются в унижении лидеров Запада

Игорь Кузнецов

Интересный вопрос: - Почему в странах Европы пост министра обороны отдают женщинам? Женщина-министр обороны может ничего не смыслить в самой обороне страны. Для этого у нее существуют помощники и специалисты. При этом делает жёсткие политические заявления. Дождёмся и в США будет такое, тогда и начнётся "настоящий бунт против мирового гегемона на его собственных "задворках".