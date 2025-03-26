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Trump announces 25% tariffs on autos, light trucks made outside U.S.

Trump announces 25% tariffs on autos, light trucks made outside U.S.

President Donald Trump signed a 25% tariff on new autos and light trucks, including certain parts, built outside the United States that will go into effect Tuesday in an effort to spur domestic manufacturing.

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