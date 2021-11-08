В Актау назвали возможную причину взрыва в кафе

Взрыв, который произошел на территории двухэтажного комплекса «Шеркала» в Актау, скорее всего произошел из-за утечки газа, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на заявление замначальника областного департамента по ЧС Бекболата Абдикадырова.