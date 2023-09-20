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«Удел Миранчука — выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного». Редактор Zona Mista о хавбеке «Аталанты»

«Удел Миранчука — выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного». Редактор Zona Mista о хавбеке «Аталанты»

«Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом.

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