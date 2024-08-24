Российского вратаря Аскарова обменяли из "Нэшвилла" в "Сан-Хосе"

Журналисты американской спортивной платформы The Athletic уверены, что новый вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров может стать одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уже через несколько лет.
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