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Царьград

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Вспышки вируса Коксаки в России. Как помочь детям? Онищенко объяснил: "Осмотрите ручки, ротик"

Вспышки вируса Коксаки в России. Как помочь детям? Онищенко объяснил: "Осмотрите ручки, ротик"

В последнее время жители России стали жаловаться на вирус Коксаки в садиках и школах. Случаи заболевания зафиксированы в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

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