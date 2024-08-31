Где сейчас легендарные футболисты СССР, дошедшие до финала Евро-1972? Вот как сложились их судьбы

Многих уже нет в живых.На чемпионате Европы-1972 сборная СССР была в шаге от заветного триумфа. После победы над Венгрией (1:0) в полуфинале, команда Александра Пономарева взяла серебряные медали, уступив «непобедимой» немецкой машине в финале (0:3).