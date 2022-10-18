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Мишель Платини: «Бензема добрался до священного Грааля, выиграв «Золотой мяч». На него ляжет большая ответственность как на лучшего игрока мира»

Мишель Платини высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема. 17 октября нападающий «Реала» и сборной Франции выиграл этот приз впервые в карьере.

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